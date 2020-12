В Стерлитамаке из-за спора по земельному участку закрыли единственный детский сад

Жители трех населенных пунктов, расположенных вблизи с городом Стерлитамак, остались без единственного детского сада. В построенное не так давно учреждение ходили дети из поселков Новая Отрадовка, Загородный и Байрак.

Сам детский сад расположен в селе Загородный. Он открылся в феврале 2020 года, однако уже через месяц перестал функционировать. Местные жители записали видеообращение Радию Хабирову с просьбой решить проблему. По их мнению, причиной стали некие проблемы с землей. — На весь район рядом есть еще один детский садик, но он переполнен. Мы все родители нуждаемся в нем, нам некуда водить детей. Пусть все эти бюрократические вопросы решаются, но запустите пожалуйста садик, чтобы мы могли водить своих детей, просят местные жители. В администрации Стерлитамакского района подтвердили, что сейчас между мэрией и сторонней организацией возник спор о правах на земельный участок, на котором он возведен. Об этом сообщает издание «Стерлитамак Сити» со ссылкой на главу администрации района Анвара Абдрафикова. — Без урегулирования данного спора Госстройнадзор республики не выдает разрешение на возобновление деятельности корпуса. В связи с этим, администрация района обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Судебное заседание назначено на 15 декабря. По его результатам будут приняты дальнейшие решения, сообщил он.

