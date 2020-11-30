В Стерлитамаке из-за спора по земельному участку закрыли единственный детский сад

— На весь район рядом есть еще один детский садик, но он переполнен. Мы все родители нуждаемся в нем, нам некуда водить детей. Пусть все эти бюрократические вопросы решаются, но запустите пожалуйста садик, чтобы мы могли водить своих детей, просят местные жители.