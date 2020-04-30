В Башкирии подсчитали, на какое время хватит запасов продовольствия

Накануне, 29 апреля, в Госсобрании Башкирии прошла встреча депутатов, ведущих наблюдение за состоянием продовольственного рынка.

Напомним, в преддверии объявления ограничительных мер в республике наблюдался высокий спрос на бакалею и прочие товары, а также на имбирь и чеснок, которыми людьми запасались с целью профилактики заражения вирусом.

Но как только ажиотаж прошел, цены вновь упали. Например, тот же имбирь вместо 8 тысяч рублей за килограмм уже стоит от 300 до 600 рублей.