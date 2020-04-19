В Башстате рассказали о росте цен на некоторые продукты
19 апреля, 14:04ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Среди них – лук репчатый, морковь и главная крупа периода самоизоляции – гречка.
К примеру, лук репчатый подорожал примерно на 14,2%, морковь – на 6,2%, а гречка – 4,7. Последняя подорожала до 33,8 рублей в среднем за килограмм. В списке также и сахар – на него цена увеличилась почти на 5%, теперь он стоит до 63,5 рублей.
Аналитики заявляют о высоком спросе на эти продукты в период самоизоляции. Лук, как и чеснок, покупают для укрепления иммунитета. Остальные же продукты растут в цене в том числе и в связи с повышением роста цен на дизельное топливо.
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