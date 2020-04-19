В Башстате рассказали о росте цен на некоторые продукты

К примеру, лук репчатый подорожал примерно на 14,2%, морковь – на 6,2%, а гречка – 4,7. Последняя подорожала до 33,8 рублей в среднем за килограмм. В списке также и сахар – на него цена увеличилась почти на 5%, теперь он стоит до 63,5 рублей.