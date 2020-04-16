Кирпичом по коронавирусу: «Башкирский кирпич» снизил цены на период самоизоляции
Холдинг «Башкирский кирпич» объявил беспрецедентную акцию, которая станет отличным подспорьем для хозяйственных людей.
На фоне общего повышения цен холдинг «Башкирский кирпич» снизил цены на основной стройматериал на 30 процентов. Вместо прежней цены в 10,6 рублей купить кирпич можно за 7.90. Как сообщили в компании, скидка действует только в апреле — на период самоизоляции.
Дом лучше квартиры, здоровье сильнее вируса
Коронавирус показал, что изоляцию лучше переживать в собственном доме, чем в квартире. Уфимцы жалуются, что в тесных хрущевках им не хватает личного пространства, из-за этого в семьях часто возникают скандалы. Кроме того, запертые в квартирах люди вынужденно ограничены в физической активности: власти запретили заниматься спортом на улице, а в квартире не у всех для этого есть возможности.
Между тем, медики считают, что такая гиподинамия может пойти и во вред: ведь человек в норме должен совершать в день не менее 3000 шагов, получать солнечные лучи (для выработки витамина Д) и дышать свежим воздухом. Запертые в квартирах люди, с одной стороны, спасаются от коронавируса, с другой — снижают свой иммунитет, могут обостриться хронические болячки.
Очевидно, что те, кто переживает самоизоляцию в частных домах, отмечают, что вынужденные каникулы из-за коронавируса пошли им только на пользу.
— Когда у тебя есть свой дом и своя территория, всегда найдется чем заняться: у себя во дворе можно хоть заниматься спортом, хоть жарить шашлыки, — говорят домовладельцы. — Мы ждем тепла, будем сажать редиску, огурцы, помидоры. Когда у тебя свой огород — никакой кризис не страшен.
Экономим по кирпичику
Мы проводили опрос среди тех, кто планирует строить дом: «Из чего вы хотите построить дом?» Абсолютное большинство выбирают кирпич. Это надежный, прочный, долговечный материал. Его достоинства — экологичность, морозостойкость, великолепная шумоизоляция.
Но некоторых раньше отпугивала цена на кирпич. До сегодняшнего дня.
Потому что раньше один кирпич стоил 10,6 рублей. Если на двухэтажный полноценный дом 10×10 надо примерно 50 000 тысяч кирпичей, то на их приобретение понадобится 530 тысяч рублей. При цене 7,9 рублей за кирпич такой дом обойдется всего в 395 тысяч рублей. Экономия очевидна — 135 тысяч рублей! Если же речь идет об одноэтажном доме, то при цене 10,6 рублей возведение коробки для него обошлось бы в 300 тысяч рублей, а при цене 7,9 рублей — 197 500 рублей
Акция от холдинга «Башкирский кирпич» может стать для многих реальным подарком судьбы. Это великолепный шанс построить настоящий кирпичный дом почти за полцены.
Доставка тоже станет приятным бонусом
— Тот человек, который мечтал о настоящем кирпичном доме, сегодня может реализовать свою мечту и построить долговечный прочный дом из керамического кирпича. Кирпич не портится, можно сегодня заказать и привезти его на участок — дороги уже открылись, а летом построить дом. Не упустите свой шанс! — говорит гендиректор холдинга Евгений Сергеев.
Напоминаем еще раз всем, кто мечтает о своем доме: не упустите такую скидку!
Итак, поставьте закладку на этой новости. Только в апреле (как раз на время самоизоляции) цена на кирпич от холдинга «Башкирский кирпич» — 7.90 рублей при приобретении на заводе.
Заказать кирпич можно по телефону 292-09-09, оплатить дистанционно или на участке. Работает доставка и разгрузка манипулятором.
С учетом доставки в Уфу цена кирпича будет 8.90 за штуку. Это на 3 рубля выгоднее, чем обычная цена.
Адрес: г. Уфа, пр. С.Юлаева, 34.
Телефон: 8 (34-72) 92-09-09.