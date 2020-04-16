Кирпичом по коронавирусу: «Башкирский кирпич» снизил цены на период самоизоляции

На фоне общего повышения цен холдинг «Башкирский кирпич» снизил цены на основной стройматериал на 30 процентов. Вместо прежней цены в 10,6 рублей купить кирпич можно за 7.90. Как сообщили в компании, скидка действует только в апреле — на период самоизоляции.

Дом лучше квартиры, здоровье сильнее вируса

Коронавирус показал, что изоляцию лучше переживать в собственном доме, чем в квартире. Уфимцы жалуются, что в тесных хрущевках им не хватает личного пространства, из-за этого в семьях часто возникают скандалы. Кроме того, запертые в квартирах люди вынужденно ограничены в физической активности: власти запретили заниматься спортом на улице, а в квартире не у всех для этого есть возможности.

Между тем, медики считают, что такая гиподинамия может пойти и во вред: ведь человек в норме должен совершать в день не менее 3000 шагов, получать солнечные лучи (для выработки витамина Д) и дышать свежим воздухом. Запертые в квартирах люди, с одной стороны, спасаются от коронавируса, с другой — снижают свой иммунитет, могут обостриться хронические болячки.

Очевидно, что те, кто переживает самоизоляцию в частных домах, отмечают, что вынужденные каникулы из-за коронавируса пошли им только на пользу.

— Когда у тебя есть свой дом и своя территория, всегда найдется чем заняться: у себя во дворе можно хоть заниматься спортом, хоть жарить шашлыки, — говорят домовладельцы. — Мы ждем тепла, будем сажать редиску, огурцы, помидоры. Когда у тебя свой огород — никакой кризис не страшен.

Экономим по кирпичику

Мы проводили опрос среди тех, кто планирует строить дом: «Из чего вы хотите построить дом?» Абсолютное большинство выбирают кирпич. Это надежный, прочный, долговечный материал. Его достоинства — экологичность, морозостойкость, великолепная шумоизоляция.

Но некоторых раньше отпугивала цена на кирпич. До сегодняшнего дня.

Потому что раньше один кирпич стоил 10,6 рублей. Если на двухэтажный полноценный дом 10×10 надо примерно 50 000 тысяч кирпичей, то на их приобретение понадобится 530 тысяч рублей. При цене 7,9 рублей за кирпич такой дом обойдется всего в 395 тысяч рублей. Экономия очевидна — 135 тысяч рублей! Если же речь идет об одноэтажном доме, то при цене 10,6 рублей возведение коробки для него обошлось бы в 300 тысяч рублей, а при цене 7,9 рублей — 197 500 рублей

Акция от холдинга «Башкирский кирпич» может стать для многих реальным подарком судьбы. Это великолепный шанс построить настоящий кирпичный дом почти за полцены.

Доставка тоже станет приятным бонусом

— Тот человек, который мечтал о настоящем кирпичном доме, сегодня может реализовать свою мечту и построить долговечный прочный дом из керамического кирпича. Кирпич не портится, можно сегодня заказать и привезти его на участок — дороги уже открылись, а летом построить дом. Не упустите свой шанс! — говорит гендиректор холдинга Евгений Сергеев.

Напоминаем еще раз всем, кто мечтает о своем доме: не упустите такую скидку!

Итак, поставьте закладку на этой новости. Только в апреле (как раз на время самоизоляции) цена на кирпич от холдинга «Башкирский кирпич» — 7.90 рублей при приобретении на заводе.

Заказать кирпич можно по телефону 292-09-09, оплатить дистанционно или на участке. Работает доставка и разгрузка манипулятором.

С учетом доставки в Уфу цена кирпича будет 8.90 за штуку. Это на 3 рубля выгоднее, чем обычная цена.

Адрес: г. Уфа, пр. С.Юлаева, 34.