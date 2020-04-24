Цена барреля нефти Brent превысила 22 доллара

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Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent достигла 22,4 долларов за баррель.
Такие данные торгов были представлены утром 24 апреля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что такая стоимость барреля нефти Brent с поставкой в июне была зафиксирована на 5 часов 44 минуты по московскому времени. Таким образом, цена топлива повысилась на 5,02%.
Стоимость июньского фьючерса другой марки нефти - WTI - достигла 17,64 долларов за баррель. Цена на этот вид топлива поднялась на 6,91%.
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