В Уфе обсудили, как ускорить процесс инвестиций

- Экономика - это не федеральный уровень, - заявил он. - Инвестиции - в регионах. Сейчас инвестиционный цикл от идеи до реализации - это минимум 2-3 года. По словам Вахрукова, предлагается установить законодательно правила игры в сфере инвестиций, утвердить регламент, новую схему с участием региональных координатором для внедрения системы единого окна для инвесторов. Это позволит сократить этот цикл в разы: до 4-5 месяцев. После пленарного заседания в уфимском Конгресс-холле прошли секционные круглые столы. Сейчас идет практическая часть, рассматриваются 15 бизнес-инициатив инвестиционных региональных проектов по системе "одного окна". Также обсудят регламент сопровождения инвестпроектов.