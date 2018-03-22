Рустэм Хамитов: Для нас инвестиции - это вопрос жизни и смерти

Сразу после завершения отчета правительства о проделанной работе в 2017 году Рустэм Хамитов обратился с трибуны Госсобрания к директорскому корпусу.

- Мы должны достичь к 2025 году объема инвестиций в 660-665 млрд руб, - напомнил он. - Это означает ежегодный рост в 50-60 млрд руб.

Рустэм Хамитов напрямую обратился к директорам крупных предприятий, которых пригласили на заседание башкирского парламента.

- Мы будем вам планировать инвестиции, - сказал он. - Вы обязаны здесь работать жестко и предметно. Тормошите своих московских руководителей.