Рустэм Хамитов: Для нас инвестиции - это вопрос жизни и смерти
Сегодня, 11:48ЭкономикаРазиф Абдуллин
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Глава Башкирии обратился к директорскому корпусу.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сразу после завершения отчета правительства о проделанной работе в 2017 году Рустэм Хамитов обратился с трибуны Госсобрания к директорскому корпусу.
- Мы должны достичь к 2025 году объема инвестиций в 660-665 млрд руб, - напомнил он. - Это означает ежегодный рост в 50-60 млрд руб.
Рустэм Хамитов напрямую обратился к директорам крупных предприятий, которых пригласили на заседание башкирского парламента.
- Мы будем вам планировать инвестиции, - сказал он. - Вы обязаны здесь работать жестко и предметно. Тормошите своих московских руководителей.
- Для нас инвестиции - это вопрос жизни и смерти, - подчеркнул он.
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