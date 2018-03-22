Рустэм Хамитов: Мы обязаны добиться роста инвестиций

Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании башкирского парламента. Рассказав об основных достижениях, он остановился на тех проблемах, которые предстоит решить правительству региона.

В прошлом году в Башкирии было допущено снижение инвестиций по сравнению в 2016 годом, когда общий объем инвестиций составил 360 млрд руб.

- Башкирия стала лучшим регионом страны по внедрению моделей упрощенного ведения бизнеса, - сказал Рустэм Хамитов. - Но снижение инвестиций недопустимо. Правительству предстоит детально проанализировать ситуацию и составить "дорожные карты" по каждой отрасли.