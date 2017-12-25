Башкирия за 7 лет привлекла 2,23 млрд долларов иностранных инвестиций

Рустам Минниханов за это время привлек 9 млрд долларов инвестиций.

В конце ноября президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о том, что республика за 7 лет, начиная с 2010 года, получила 9 млрд долларов иностранных инвестиций.

- Безусловно, геополитическая ситуация и действия санкций оказывают определённое негативное влияние на экономику нашей страны, нашей республики. Но, несмотря на все сложности, к нам поступают инвестиции, иностранный бизнес продолжает свою деятельность в нашей республике. Я думаю, что год мы завершим с ростом ВРП в 3-3,5%.

Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества и нацелены на создание максимально комфортных условий для инвестиций в нашу экономику. Иностранные компании давно и успешно работают на татарстанской земле, знают ее сильные и слабые стороны, видят динамику. Вопросы и пожелания, которые поступают от представителей иностранного бизнеса, помогают нам продвигаться в создании комфортной деловой среды.

Благодаря этому, Республика Татарстан три года является лидером российского рейтинга регионов состояния инвестиционного климата. За последние годы, за 7 лет, начиная с 2010 года, в республику привлечено около 9 млрд долларов (США) иностранных инвестиций. Мы и дальше продолжим работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, - сказал Рустам Минниханов на заседании Российско-Австрийского делового совета в ноябре.

Медиакорсеть направила запрос в министерство экономического развития Башкирии с вопросом о том, какая сумма иностранных инвестиций была привлечена в бюджет региона за аналогичный период.

В пресс-службе ведомства ответили, что за 7 лет в Башкирию было привлечено 2,23 млрд долларов (США) иностранной валюты, в том числе в 2010 году – 506,8 млн, в 2011 – 490,1 млн, в 2012 – 170,4 млн, в 2013 – 309,5 млн, в 2014 – 404,7 млн, в 2015 – 209,2 млн, в первом квартале 2017 – 12 млн.

В какие именно проекты были вложены эти средства, в минэкономразвития уточнить так и не смогли.

- В соответствии с постановлением правительства РБ № 292 от 19 августа 2011 года «О порядке рассмотрения и поддержки приоритетных инвестиционных проектов РБ», министерство осуществляет экспертизу документов по инвестиционным проектам в целях принятия решений о предоставлении мер государственной поддержки. При этом, к документам не предъявляет требование в части обязательности указания информации о привлечении иностранного капитала для реализации инвестиционных проектов, - ответили в ведомстве.

Общий перечень инвестиционных проектов республики включает всего 43 проекта на общую сумму 191,5 млрд руб., в реестре приоритетных проектов находится 38 проектов на общую сумму 241,5 млрд руб.

По данным министерства, в этом году были завершены 4 приоритетных проекта общим объемом инвестиций 4,8 млрд руб, в том числе строительство маслоэкстракционного завода в селе Маячный города Кумертау (инициатор ООО «Элеватор», 3,3 млрд руб.), производство авиационного бензина AVGAS 100LL мощностью выпуска 8 тыс тонн в год (инициатор ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», 0,4 млрд руб.), вторая очередь строительства теплицы площадью 2,5 га совхоза «Алексеевский» (0,6 млрд руб), строительство молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки (инициатор ООО «Уфагормолзавод», 0,5 млрд руб.).

Специалист в области социально-экономического развития регионов, доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич считает, что вся российская статистика привлечения иностранных инвестиций несопоставима с данными по регионам.

- Региональные данные вообще очень трудно измерить. В Башкирии никогда не было прямых инвестиций. В период с 2013 по 2016 годы в республике не было спада инвестиций вообще. Так что вам можно порадоваться: наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, ваш регион входит в список тех, где инвестиции увеличились, в отличие от большинства других регионов. В стране инвестиций — с гулькин нос. А прямых иностранных инвестиций практически нет: разве что речь о каких-то «кусках» «Газпрома» или «Роснефти». Вот и вся история.

По мнению эксперта, Башкирия находится в плюсах.

- По расчетам за три года объем инвестиций в основной капитал в Башкортостане в период с 2013 по 2016 год вырос больше, чем на 8%, когда в России инвестиции упали на 12%. В прошлом году, по данным Росстата, в республике они также продолжали расти, в то время как в стране упали на 7%, - отмечает Наталья Зубаревич.

Однако если сравнивать регион с Татарстаном, то, конечно, у соседней республики объем инвестиций куда больше.

- Когда в Башкирии начнут управлять так, как в соседней республике, тогда посмотрим. Им удалось отстоять «Татнефть» и сохранить крупные активы. Вот где работают на экономику региона. Уровень управления сильнее, чем в Башкирии, в разы. Но надо понимать, что нынешний глава республики Рустэм Хамитов пришел на разруху, сохранить которую было достаточно непросто. Когда была «Башнефть», в республике неправильно инвестировали. А сейчас приходится платить за систему управления, - сказала Наталья Зубаревич.

Политолог Алексей Трегубов высказал свою точку зрения:

- По приведенным цифрам трудно понять, насколько сопоставимы цифры регионов-соседей, но разрыв в любом случае очевиден, как ни считай - разрыв в разы. Хамитову в наследство досталось плохое, разгромленное и распроданное хозяйство.