Башкирия как дестинация: В Уфе собрались организаторы встреч и событий

27 сентября, во Всемирный день туризма, в Уфе начался форум, участники которого занимаются тем, чтобы привлечь в регионы туристов, причем не только обычных путешественников искателей развлечений, но и других – участников различных фестивалей, конференций, конгрессов.

Организовало практическую конференцию Национальное конгресс-бюро, и такой форум проходит в первый раз. Выбрали Уфу, потому что у республики уже есть свой опыт и успехи. Так, по итогам 2017 Башкирия поднялась в рейтинге событийного потенциала регионов страны с 11 на 8 место.

Не последнюю роль в этом сыграло Конгресс-бюро Башкирии, которое изначально создавалось для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, а потом было перенацелено на другие задачи, прежде всего, на использование тех ресурсов, в том числе отелей и конгрессных площадок, которые остались после проведения этих саммитов.

Теперь в Башкирии думают не столько о заполнении мест в отелях, сколько о продвижении региона как особенной дестинации (местонахождения) для проведения встреч, форумов, конгрессов и других событий.

Немного о масштабах и экономических последствиях

В мире существует 75 тысяч профессиональных ассоциаций, которые имеют потребность периодически проводить встречи своих участников.

Четыре мероприятия с числом участников до 500 человек - означают денежный оборот порядка 300 млн рублей, включая налоги.

В 2017 году в мире прошло 12 500 ротируемых мероприятий, из них в России – только 84.

Как мероприятия помогают экономике

Наглядный пример привела на конференции руководитель уфимского подразделения Российского экспертного центра Римма Бойцова:

- На чемпионате мира по футболу в Казани устроили матч между местными предпринимателями и бизнесменами из других стран, приехавшими поболеть на ЧМ-2018. Затем в результате неформального общения завязались и деловые связи.

А директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова привела другой пример:

- В Екатеринбурге за пять лет (2013-2017) в результате ежегодного проведения Иннопрома (международной промышленной выставки) число гостиниц увеличилось больше чем на сотню – с 216 до 323, а номеров в них – с 7701 до 9953. А торговые площади ТЦ «Гринвич» выросли больше, чем на 100 тысяч кв.м. То есть приезжие активно занимались шоппингом.

Вместо выводов

Башкирия – интересный регион со всех точек зрения. Красивая природа, интересные национальные обычаи, кухня, много достопримечательностей и довольно много разного рода событий. Причем некоторые из них, как День 1000 музыкантов, появились совсем недавно, но очень интересны и зрелищны.