Вместо Олимпик-парка в Уфе появится центр международного туризма на 1,1 млрд рублей

Как сообщает Минэкономразвития РБ, объем инвестий, направленных на строительство центра, составляет 1,1 млрд рублей. За эти деньги вместо Олимпик-парка должны появиться гостиничный комплекс на 100 номеров, зоны массового отдыха, спортивная и лечебная инфраструктура. “Инициатор претендует на получение налоговых преференций и предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов”, - сообщают в ведомстве.

Также инвесторов заинтересовали сфера сельского хозяйства Башкирии. Ими планируется создать современную инфраструктуру овощехранилищ и картофелехранилищ для переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья. Инициатором проекта стало ООО «Зилаир», он направлен на повышение эффективности заготовительной деятельности на территории Зауралья. Стоимость проекта составляет 11,9 млн рублей. Предполагается, что мощность предприятия составит один миллион тонн в год. Инициатор претендует на субсидии и льготные займы на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.