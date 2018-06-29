В России государство будет стимулировать въездной туризм

Соответствующее поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Данным вопросом будут заниматься федеральные органы исполнительной власти вместе с акционерным обществом «Российский экспортный центр». Поручение о проработке вопроса, касающегося стимулирования въездного туристического потока из целевых стран, было дано 18 июня после заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом пишет газета «Известия».

В мае правительство поддержало Федеральную целевую программу по развитию туризма в России до 2025 года. На реализацию этой программы уйдет более 400 миллиардов рублей, большая часть которых должна быть привлечена из средств частного бизнеса.

В соответствии с утвержденным документом, в России будет развиваться культурно-познавательный, событийный, экологический, деловой, круизный, паломнический, горнолыжный, санаторно-курортный и оздоровительный туризм.