Российские бизнесмены поделились опытом с начинающими предпринимателями

Проект «100 надежд бизнеса», который реализуется Торгово-промышленной палатой России (ТПП) рассчитан на молодых людей с активной жизненной позицией, которые твердо намерены заниматься предпринимательством, открыть собственное дело, но пока не знают, как и с чего начать.

- Я хочу запустить сеть общественного питания, а именно сеть шаурмечных. К сожалению, сейчас они все разрозненны и нет централизованной сети, которая бы занималась этим делом. Поэтому это будет выполнимо, конкуренция от отдельных точек будет не столь велика для большой сети, – рассказывает о своей идее Кирилл Максимов, студент, участник проекта «100 надежд бизнеса»

В роли наставников выступают опытные предприниматели, ведущие бизнес в различных сферах деятельности. Они на собственном опыте знают, что такое открыть бизнес, через что приходится проходить, с какими препятствиями сталкиваться и как их лучше обходить.

- Выбор качественного наставника – это для любого начинающего бизнесмена очень важный этап, потому что обычно окружающая среда начинает тянуть этого человека назад. А наставник – это человек, который уже прошел некий путь, он знает все страшные места на этой дороге и может наоборот сказать: ты справишься. Своей уверенностью они внушают понимание, что все в силах начинающего бизнесмена, – делится опытом Екатерина Баринова, руководитель фирмы, которая с помощью цветов и зелени оформляет офисы крупных компаний.

- Мы прошли колоссальный путь. Мы с ними занимались, начинали с мотивации, выбора ниши, с формирования идеи, просчитывали варианты. Конечно, мы их учили считать, составлять бизнес-планы. Первые идеи, которые они приносили, это была попытка взорвать мир: мы строим диснейленд, миллиардные инвестиции. Приходилось их немножко опускать на землю и говорить: у вас обязательно будут миллиарды, но чуть попозже, – рассказывает Елена Дыбова, вице-президент ТПП РФ.

Проект «100 надежд бизнеса» нацелен не только на теоретическую помощь и подсказки со стороны более опытных товарищей. В рамках проекта каждый наставник набирает из начинающих предпринимателей команду и дальше они уже вместе запускают бизнес.

Не позднее сентября этого года каждый участник должен запустить свой бизнес. А в конце года будут подведены итоги проекта. Пять наиболее перспективных проектов получат инвестиции от партнеров Торгово-промышленной палаты РФ.