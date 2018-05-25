Кто владеет уфимском фитнесом: питерские, кипрские и при чем здесь ТПП

Согласно исследованию, проведенному изданием «Реальное время», собственником одной из крупных уфимских сетей фитнес-клубов считается Александр Половиткин, в холдинг которого также входят несколько проектов в Москве. Речь идет о сети Fitness Holding – фитнес-клубы Mendeleeff, Zorge, Korolef Fitness, а также «Барбара».

Александр Половиткин также является руководителем компании «Джанин Фитнесс», зарегистрированной в городе Красногорск Московской области, мэром которого является выходец из Башкирии Радий Хабиров. К слову, г-н Половиткин является совладельцем долей в юрлицах Волгограда, имеющим отношение к фитнес-индустрии.

Самый дорогой уфимский фитнес-клуб WorldClass может быть связан с владельцами банка «УралСиб». Сегодня фитнес-клубом владеет Виктория Шумова.

До 2009 года одним из владельцев клуба была «Международная компания «Экклетон Лимитед», которая до 2006 года владела половиной акций ТД «Копейка». Владельцем «Копейки» считался Николай Цветков, на тот момент совладелец «УралСиба». Аналитики также отмечают тот факт, что клуб «прописан» в непосредственной близости от самого высокого в Уфе здания банка.

Два уфимских фитнес-клуба – «Олимп» и бюджетный «Alex» – имеют питерские ИНН, при этом первый клуб фактически принадлежит компании с Британских Виргинских Островов, второй клуб - кипрской компании.

Orange Fitness управляется компанией ООО «Аквасити», учредителем которой до 2009 года было ЗАО «Консультативная компания «Иком». Правопреемником последнего является одноименное ООО, в учредителях которой значился президент Торгово-промышленной компании Башкирии Азат Фазлыев. ООО «КК «Иком» также имеет долю в уфимском парке «Волшебный мир».