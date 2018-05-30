В ТПП России подвели итоги конкурса «Золотой Меркурий»

В центре международной торговли в Москве 28 мая состоялось награждение лауреатов конкурса «Золотой меркурий», сообщили в Торгово-промышленной палате России.

Это национальная премия в области предпринимательской деятельности, которая вручается каждый год самым успешным малым предприятиям и несырьевым экспортерам, организована ТПП России с 2002 года.

- Еще 15 лет назад мы понимали, что это одно из важнейших направлений развития экономики - несырьевой экспорт, передовые предприятия, и нам конечно очень хочется, чтобы об этих предприятиях знали, чтобы мы могли не только их поощрить но они могли гордиться этим, использовать нашу символику в своей рекламе, - сказал в интервью телеканалу РБК председатель ТПП России Сергей Катырин. - И мы потом рассылаем губернаторам, что просим учесть, что ваше предприятие победило, просим учесть при размещении заказов.

В этом году ни одно предприятие из Башкирии не вошло в число победителей конкурса. В прошлом году в номинации конкурса «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» Башкирию представляло ООО «МастерДент+» из Янаула, но дальше номинации фирма не прошла. А ТПП Башкирии тогда вручили диплом «За активное участие в организации конкурса».

Конкурс проводится на безвозмездной основе. Пять лет назад в конкурсе участвовало порядка 100 предприятий, в этом году заявки на федеральный этап конкурса поступили от 208 предприятий из 45 регионов страны.