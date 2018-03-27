Студенты на время стали международными арбитрами при поддержке ТПП России
Финалисты студенческого конкурса Всероссийской академии внешней торговли по международному коммерческому арбитражу имени Михаила Розенберга попробовали себя в роли арбитров международных споров.
Конкурс проводился при поддержке Торгово-промышленной палаты России, сообщила пресс-служба ТПП РФ.
Впервые такой конкурс провели в 2014 году, тогда в нем участвовали восемь команд. Сейчас их число выросло в четыре раза.
В финале конкурса студент разбирали настоящие дела из практики Международного коммерческого арбитражного суд при ТПП России. Этот суд с 1999 года является членом Международной федерации коммерческих арбитражных институтов и за 86 лет работы рассмотрел более 10 000 дел.
Членами жюри конкурса стали исключительно действующие арбитры этого суда и других профильных организаций, а возглавил жюри вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.
Победители получили памятные призы и приглашение пройти преддипломную практику в Международном коммерческом арбитражном суде. Лучшие участники конкурса смогут также пройти практику в ведущих юридических компаниях.