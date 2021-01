Право сильного. Почему нефтегазовую отрасль России нельзя совсем передать государству

В чем преимущество российских частных нефтегазодобывающих компаний перед государственными и в чем они проигрывают.

В рамках большого исследования «Новых Известий» аналитики поделились мнениями о плюсах и минусах работы государственной и частной моделей бизнеса в нефтегазовой отрасли. Так, эксперт Михаил Крутихин считает, что в России и ряде других государств чиновник, управляющий госпредприятием, как правило, не сильно беспокоится о ее эффективности в то время, как для приоритетом для менеджмента коммерческой организации являются интересы акционеров, рост прибыли и снижение издержек производства. По его мнению, в госкомпаниях повышение издержек в порядке вещей и даже порой приветствуется руководством для обоснования новых инвестиций из госказны. Присутствие двух-трех частных компаний на этом рынке ситуацию не исправит, поскольку им не дадут влиять на ситуацию на общем рынке. При этом в конечном счете отсутствие реальной конкуренции мешает борьбе за повышение качества услуг. Свою точку зрения Михаил Крутихин иллюстрирует примером из жизни корпорации «Газпром», взявшей на себя газификацию регионов страны. Если верить официальным отчетам, Газпром ежегодно выделяет на газификацию миллиард долларов. При этом, прокладывая трубопроводы от Ямала к Европе, госкорпорация не спешит газифицировать регионы своего присутствия. Поэтому на территориях, где проложены газопроводы (Коми Архангельская область) многие селения не газицифированы до сих пор. Грубо говоря, труба есть, но ответвлений к населенным пунктам от нее нет. Можно сказать, что газификация провалена. Ничего, кроме как продавать самый «примитивный» газ Газпром не умеет, это очень примитивная организация, весьма категорично заявляет Михаил Крутихин. Несколько иначе складывается ситуация с нефтесервисными организациями, которые, по сути, «подносят снаряды» нефтедобытчикам. О них мало говорят, но именно они готовят технику, вывозят «на севера» вахтовиков и т.д. И вот как раз сфера нефтесервиса отдана в распоряжение частного бизнеса. Во многом такое положение дел объясняется тем, что в отличие от госкомпаний, частники могут и теперь, несмотря на санкции, применять в своей работе иностранные технологии. К тому же крупным компаниям удобнее отдавать работу с персоналом на аутсорс. При этом именно нефтесервис в 2020 году изрядно пострадал, просев на 20-30%. Это было связано с тем, что добывающие компании часто отказывались от разработки новых скважин вследствие падения спроса и ограничений ОПЕК+. В то же время, пользуясь правом сильного, заказчики нефтесервисных организаций задерживали платежи. К примеру, тот же государственный Газпром ввел рассрочку платежей на 180 дней, спровоцировав недовольство вахтовиков на ряде месторождений. Аналитики не считают, что форма собственности нефтесервисных организаций в данном случае имеет решающее значение. Ограничение добычи привело, прежде всего, к ограничению объемов бурения. Но в данном случае речь идет о форс-мажоре. Остановка произошла из-за договоренностей в рамках ОПЕК+ на государственном уровне, значит, и риски компаний должно было страховать государство, независимо от формы их собственности. К сожалению, у нас государство при принятии подобных системных решений учитывает только линейные последствия. Но это уже претензия к уровню компетенций и качеству управленческих решений наших чиновников, высказались участники телеграм-канала «Буровая». У участников обсуждения нет единого мнения по поводу приватизации и национализации нефтегазовой отрасли. Если есть закон о приватизации, то обязательно должен быть закон о национализации, поскольку частные (приватизированные) компании распоряжаются общими ресурсами. А значит должен быть механизм отстранения плохих управленцев от ресурсов страны, примерно так формулируют свою позицию эксперты телеграм-канала «Буровая». Однако авторы телеграм-канала «Газ-Батюшка» уверены, что «национализация не имеет плюсов по определению, тем более в рамках рыночной экономики, поскольку является, по сути, узаконенной экспроприацией частной собственности. И вопросы национальной безопасности решаются законодательным регулированием, ведь всё равно частным компаниям деваться некуда – все активы (нефть и газ) находятся на территории России. В итоге, не решаясь ни на приватизацию, ни на национализацию нефтегазовой сферы, государство под видом повышения эффективности увеличивает долю своего присутствия в этом секторе. Однако в реальности, по мнению экспертов, усилить при этом получается лишь застой в отрасли.

