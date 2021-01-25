Право сильного. Почему нефтегазовую отрасль России нельзя совсем передать государству

Так, эксперт Михаил Крутихин считает, что в России и ряде других государств чиновник, управляющий госпредприятием, как правило, не сильно беспокоится о ее эффективности в то время, как для приоритетом для менеджмента коммерческой организации являются интересы акционеров, рост прибыли и снижение издержек производства. По его мнению, в госкомпаниях повышение издержек в порядке вещей и даже порой приветствуется руководством для обоснования новых инвестиций из госказны.