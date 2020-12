25 ноября вблизи села Мраково Кугарчинского района произошел выход нефти на участке технологического трубопровода нефтеперекачивающей станции в Мраково. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

По словам чиновника, площадь выхода нефти составила порядка 75 квадратных метров. На месте работали экстренные службы и надзорные органы. — Установлен постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Аварийно-восстановительные работы организованы предприятием «Транснефть–Урал» завершены 28 ноября, отметил Фарит Гумеров.

