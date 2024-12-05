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Газпром

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2024
Видео. Ёлочный криминальный скандал разгорелся в Уфе
5 декабря, 10:05
В Уфе отключают газ
8 октября, 02:09
Аудитора Газпрома взяла ФСБ в Башкирии
19 августа, 11:30
Уфимскому предприятию разрешили не публиковать отчетность
В перечень попали также несколько еще десятков компаний.
7 марта, 03:50
2023
2000 квартир в Башкирии рискуют остаться без газа в холодную зиму: кого это коснется
О ситуации с более чем 2000 частных домов и квартир без газа на оперативке в правительства высказалась Ирина Голованова 10 июля.
17 июля 2023, 09:06
В Башкирии к 2025 году планируют обновить 12 газораспределительных станций
23 июня 2023, 11:42
2021
Газовый гигант: на базе «Газпром нефтехим Салават» создают газохимический кластер
1 июня 2021, 13:39
Право сильного. Почему нефтегазовую отрасль России нельзя совсем передать государству
В чем преимущество российских частных нефтегазодобывающих компаний перед государственными и в чем они проигрывают.
25 января 2021, 11:33
2020
«Газпром» спрогнозировал уровень газификации в России к 2026 году
«Газпром» опубликовал пресс-релиз с прогнозом по газификации регионов России, сообщают «Новые известия».
30 ноября 2020, 14:46
Власти Уфы назвали дома, где планируют отключить газоснабжение
21 июля 2020, 09:26
В Башкирии планируют провести 155 километров газовых сетей
8 июня 2020, 08:23
2019
Сертификаты на газификацию получат 284 семьи из Башкирии
20 декабря 2019, 08:44
В Уфе жители дома пожаловались на запах из квартиры, хозяйку которой давно не видели
14 ноября 2019, 12:35
Глава «Газпрома» попросил погасить 2,2 млрд рублей долгов Башкирии за газ
Встреча Радия Хабирова с Алексеем Миллером вчера состоялась в Москве.
18 апреля 2019, 06:00
Власти Башкирии планируют создать крупный нефтегазохимический кластер
Предполагаемый объем инвестиций в проект составит порядка 400 млрд рублей.
6 апреля 2019, 09:57
В Уфе семьям из группы риска заменят газовые плиты на электрические
Это будет сделано из соображений безопасности.
19 февраля 2019, 06:48
2018
В Уфе предложили создать организацию для удешевления газового обслуживания
Создание специализированной организации для обслуживания газовых сетей общего пользования в многоквартирных домах поможет почти на треть снизить стоимость услуги.
2 июля 2018, 08:50
2017
Рустэм Хамитов назвал сумму налоговых льгот «Газпром нефтехим Салавату»
Она составила 13,5 миллиарда рублей.
1 ноября 2017, 12:07
«Газпром» заинтересован в развитии рынка газомоторного топлива в Башкирии
Помимо этого, в ближайшие три года должны быть газифицированы дома в 104 населенных пунктах.
26 октября 2017, 05:01

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