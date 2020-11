Радий Хабиров рассказал, с чем ещё будут ассоциировать Башкирию помимо мёда и нефти

В Кумертау продолжается строительство завода по ремонту вертолётов Ка-26, производству лопастей и агрегатов. О реализации проекта рассказал глава Башкирии Райди Хабиров в своих соцсетях.

По словам Радия Хабирова, данная модель вертолётов уже не производится, однако многие из них всё ещё эксплуатируются, в том числе за рубежом. При этом после обновления вертолёты готовы покупать в Китаев и других странах мира. Я лично даю поручения и слежу за их исполнением. Чтобы нашу республику во всём мире ассоциировали не только с мёдом и нефтью, но и авиационной техникой, которую по праву называют высшим достижением инженерной мысли. В частности, башкирских инженеров, написал Радий Хабиров. Напомним, новое предприятие появится в ТОСЭР Кумертау. Сумма инвестиций ООО «НПП Авиаторы Башкирии» составила 600 миллионов рублей. На предприятии предусмотрено 50 рабочих дней.

