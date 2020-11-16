Радий Хабиров рассказал, с чем ещё будут ассоциировать Башкирию помимо мёда и нефти

Радий Хабиров рассказал, с чем ещё будут ассоциировать Башкирию помимо мёда и нефти

Вчера, 13:10ТехнологииАнна КононоваPhoto: со страницы Радия Хабирова
В Кумертау продолжается строительство завода по ремонту вертолётов Ка-26, производству лопастей и агрегатов. О реализации проекта рассказал глава Башкирии Райди Хабиров в своих соцсетях.

По словам Радия Хабирова, данная модель вертолётов уже не производится, однако многие из них всё ещё эксплуатируются, в том числе за рубежом. При этом после обновления вертолёты готовы покупать в Китаев и других странах мира.

Я лично даю поручения и слежу за их исполнением. Чтобы нашу республику во всём мире ассоциировали не только с мёдом и нефтью, но и авиационной техникой, которую по праву называют высшим достижением инженерной мысли. В частности, башкирских инженеров, написал Радий Хабиров.

Напомним, новое предприятие появится в ТОСЭР Кумертау. Сумма инвестиций ООО «НПП Авиаторы Башкирии» составила 600 миллионов рублей. На предприятии предусмотрено 50 рабочих дней.

Related news:
производствоБашкирияКумертаувертолет
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы