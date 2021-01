На торгах, состоявшихся во вторник, 19 января, отмечен рост цен на нефть марки Brent.

Как сообщает RT, фьючерсы февраля на нефть марки WTI снизились на 0,15%, достигнув отметки $52,28 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте стали больше на 0,46% — и цена одного барреля составила $55,00.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter