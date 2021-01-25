Минтруд Башкирии рассказал о районах Уфы с наибольшим числом безработных

Первое место в антирейтинге стал Кировский район, где зарегистрирован самый большой процент безработицы. Здесь показатель составил 7,07% или 6 180 человек. Следом идет Калининский район, где без работы пребывают 6,68% или 7 408 жителей. Третьим стал Ленинский район с показателем в 6,58% (3 078 человек).