Минтруд Башкирии рассказал о районах Уфы с наибольшим числом безработных

Министерство труда, семьи и социальной защиты Башкирии сообщило статистику об уровне безработицы в районах Уфы. Данные предоставлены на 1 декабря 2020 года, передает издание UfacityNews.ru.

Первое место в антирейтинге стал Кировский район, где зарегистрирован самый большой процент безработицы. Здесь показатель составил 7,07% или 6 180 человек. Следом идет Калининский район, где без работы пребывают 6,68% или 7 408 жителей. Третьим стал Ленинский район с показателем в 6,58% (3 078 человек). Октябрьский район сообщил о 6,51% безработных (8 602 горожанина) и Орджоникидзевский — о 6,24% (5 583 человека). По данным UfacityNews.ru, проще всего найти работу удалось жителям Советского района. Там показатель составит 5,83% (5 487 человек). Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров высказал обеспокоенность высоким показателем безработицы в республики. Он отметил, что цифры падают, но пока они остаются выше среднероссийских.

