«Страшная цифра». В Башкирии в шесть раз вырос уровень безработицы в 2020 году

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться в росте показателя безработицы в республике. Данный вопрос обсудили на оперативном совещании в правительстве РБ.

Как сообщил Радий Хабиров, борьба с безработицей в Башкирии станет приоритетной задачей властей в 2021 году. В целом, по его словам, безработица носит искусственный характер не из-за сокращения предприятий. У нас увеличились выплаты безработным, для этого нужно было встать на учёт и так далее. По итогам последних месяцев мы начали фиксировать, что эта страшная цифра начала падать, но она всё равно очень большая, в ней надо разбираться, сказал глава Башкирии. С данным показателем Хабиров поручил разобраться. Напомним, ранее эксперты аудиторской компании FinExpertiza опубликовали данные по безработице в Башкирии. Согласно статистике, открытая безработица составила 6,2%. Во втором квартале года насчитывалось также 7,2% так называемых скрытых безработных граждан. По данным экспертов, реальный показатель безработицы в республике составил 267 тысяч человек или 13,5%.

