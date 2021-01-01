Премьер-министр Башкирии рассказал, как в республике намерены обуздать безработицу

Премьер-министр Башкирии рассказал, как в республике намерены обуздать безработицу

Вчера, 12:25ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: pravitelstvorb.ru
Глава правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал о планах по борьбе с безработицей.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в канун Нового года прокомментировал ситуацию с безработицей в регионе. По последним данным число людей, лишившихся работы, превысило в Башкирии отметку в сто тысяч человек.

Андрей Назаров уверен, что этот показатель можно будет сократить до уровня 2019 года.

Одним из действенных способов решения проблемы он назвал субсидирование работодателей в случаях приема ими на работу людей предпенсионного возраста, выпускников, инвалидов, а также оказание поддержки самозанятым гражданам при покупке оборудования и оплате труда.

Премьер-министр также уточнил, что среди мер борьбы с безработицей предусмотрено предоставление возможности неработающим получить дополнительное образование и новые профессии.

К тому же, более пяти тысяч рабочих мест планируется создать на территориях особых экономических зон и новых предприятиях, которые создают инвесторы.

Окончательно решить проблему безработицы в Башкирии власти надеются в 2024 году.

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