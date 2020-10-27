Уровень безработицы в России впервые уменьшился при пандемии

Они предупредили, что до конца года рассчитывать на преодоление дна не нужно.
Как гласят данные Росстата, в январе безработица в России составляла 4,7%, в феврале она несколько упала — до 4,6%, в марте снова достигла 4,7%. В апреле имел место резкий рост до 5,8%, после этого показатель постоянно увеличивался вплоть до сентября (6,1% в мае, 6,2% в июне, 6,3% в июле). Пиковый показатель зафиксирован в августе, когда уровень безработицы в стране была максимальным за более чем 8-летний период времени — с марта 2012 года (тогда он равнялся 6,5%), передает NEWS.ru.
По информации ведомства, количество официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 млн человек (против 3,6 млн в августе), в том числе 3,3 млн из них были получателями пособий по безработице. Общая численность потерявших работу граждан в сентябре в сравнении с августом упала на 0,7%, а в годовом выражении —стала больше на 41,7%.