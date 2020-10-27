Уровень безработицы в России впервые уменьшился при пандемии

Как гласят данные Росстата, в январе безработица в России составляла 4,7%, в феврале она несколько упала — до 4,6%, в марте снова достигла 4,7%. В апреле имел место резкий рост до 5,8%, после этого показатель постоянно увеличивался вплоть до сентября (6,1% в мае, 6,2% в июне, 6,3% в июле). Пиковый показатель зафиксирован в августе, когда уровень безработицы в стране была максимальным за более чем 8-летний период времени — с марта 2012 года (тогда он равнялся 6,5%), передает NEWS.ru.