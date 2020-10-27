Уровень безработицы в России впервые уменьшился при пандемии

Уровень безработицы в России впервые уменьшился при пандемии

Вчера, 18:53ОбществоPhoto: pixabay.com
Показатель безработицы в РФ впервые уменьшился за период пандемии коронавируса. Так, в сентябре было зафиксировано несущественное сокращение числа нетрудоустроенных граждан. Но, как полагают эксперты, эта ситуация может быть «статистической погрешностью».

Они предупредили, что до конца года рассчитывать на преодоление дна не нужно.

Как гласят данные Росстата, в январе безработица в России составляла 4,7%, в феврале она несколько упала — до 4,6%, в марте снова достигла 4,7%. В апреле имел место резкий рост до 5,8%, после этого показатель постоянно увеличивался вплоть до сентября (6,1% в мае, 6,2% в июне, 6,3% в июле). Пиковый показатель зафиксирован в августе, когда уровень безработицы в стране была максимальным за более чем 8-летний период времени — с марта 2012 года (тогда он равнялся 6,5%), передает NEWS.ru.

По информации ведомства, количество официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 млн человек (против 3,6 млн в августе), в том числе 3,3 млн из них были получателями пособий по безработице. Общая численность потерявших работу граждан в сентябре в сравнении с августом упала на 0,7%, а в годовом выражении —стала больше на 41,7%.

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