БСК удовлетворена решением суда по иску о защите деловой репутации

Представители АО «Башкирская содовая компания» (БСК) сообщили о том, что предприятие удовлетворено решением Арбитражного суда Башкирии, вынесенного 22 февраля текущего года. Суд отказался удовлетворить иск БСК к ООО «Семь вершин» и члену Общественной палаты Башкирии Анвару Шангарееву о защите деловой репутации компании.

Напомним, поводом для подачи данного иска стало публичное мероприятие, состоявшееся в марте прошлого года в селе Урман-Бишкадак в Стерлитамакском районе республики. Встреча общественников была посвящена экологической теме и в том числе ситуации, сложившейся вокруг стерлитамакских Шихан.

- Не произошло инвестиций и модернизации на самом содовом производстве. Сокращаются рабочие места, предприятие БСК не инвестирует в города Стерлитамак, Ишимбай и район ни копейки, хотя они получают солидно. Поэтому ни на один из этих вопросов нельзя ответить положительно. Экологическая ситуация ухудшается. Количество выбросов в воздух и воду, в том числе от содового производства, растет, – сообщил собравшимся в ходе своего выступления Анвар Шангареев.

Эта реплика оказалась абсолютно далека от реальной ситуации и тем не менее она была впоследствии опубликована в СМИ. Разумеется, не отреагировать на нее в БСК не могли и потребовали опровергнуть недостоверные сведения. Было принято решение обратиться в суд.

Свою позицию АО «БСК» обосновало в суде предоставленными данными о крупных безвозмездных финансовых вложениях в социальные программы, объекты здравоохранения, благоустройства, о масштабной модернизации оборудования, разработке новых методов использования и переработки отходов и т.п.

В ходе судебного разбирательства адвокат Анвара Шангареева настаивал, что сказанное его подзащитным якобы может быть подтверждено конкретными доказательствами. Однако судья, выслушав обе стороны, пришел к выводу, что оспариваемые высказывания общественника являются его оценочными суждениями и отклонил доводы адвоката.

Как сообщили в АО «БСК», основной целью обращения предприятия в суд было доказать, что высказывания Анвара Шангареева о нарушениях, якобы допускаемых содовой компанией, не имеют реального обоснования и доказательств. Так и вышло. Суд признал эти высказывания оценочными суждениями.