Сергей Лобастов (БСК): Никто не знает проблем города лучше самих жителей

БСК объявила о запуске проекта «Стерлитамак – наш общий дом». Жители города теперь будут сами определять, куда направить деньги, выделяемые в рамках благотворительных проектов компании. О том, как это будет выглядеть, мы спросили директора по связям с общественностью БСК Сергея Лобастова.

Разговор получился чуть более развернутым, чем мы планировали изначально. Поговорили, например, в том числе и о том, есть ли в Башкирии фейковые новости.

Эволюция благотворительности

- Сергей Александрович, вы уверены, что «благотворительный эксперимент» состоится? Ведь он требует инициатив людей, а с этим пока слабовато…

- Не согласен. Возьмите запускаемый нами сейчас Центр досуга для пенсионеров Стерлитамака. Он создается именно по инициативе горожан. Именно они договорились с нашими заводскими пенсионерами о том, чтобы расширить те проекты, которые раньше ограничивались рамками наших предприятий, до масштабов всего города. Так что называть жителей нашего города безынициативными я бы не стал.

- И что это будет за Центр?

- Это будет целая сеть клубов – в разных микрорайонах города и разной направленности. Какой – выберут сами ветераны. Кто захочет, будет устраивать танцы, кто захочет – чаепития или лекции, или компьютерные курсы. Да мало ли что люди могут придумать. Мы оплатим аренду помещений и расходы по организации программ этих клубов. В их мероприятиях смогут принимать участие все пенсионеры Стерлитамака, а не только наши заводчане.

В общем, пока мы общались с инициаторами этого проекта, подумали: а почему бы нам и остальные наши проекты не делать во взаимодействии с людьми? Понимаете, на протяжении многих лет в рамках благотворительной помощи наша компания выделяет городу значительные средства. В основном, по просьбе администрации Стерлитамака. А сейчас мы будем помогать людям формировать гражданские инициативы и объединять людей вокруг них. Никто не знает реальных проблем города лучше самих жителей.

- Зачем это БСК?

- Конечно, ведение такого масштабного проекта как «Стерлитамак – наш общий дом» - это хлопотно. Но результат, мы уверены, себя окупит. Создание по настоящему комфортных условий жизни в долгосрочном плане будет способствовать росту конкурентоспособности города. В итоге выиграют все: и горожане, и власти, и мы – местное бизнес-сообщество. Сюда будут тянуться люди, здесь будут реализовываться интересные проекты, здесь будет развиваться строительство и расти другие сектора экономики. Это будет выгодно всем. Время первоначального накопления капитала закончилось. Бизнес начинает планировать свои стратегии вдолгую и становится социально-ответственным.

Ложь в тренде, Или что общего между БСК и Трампом?

- Если вы такие социально ответственные, то как же так получилось, что администрация Стерлитамака заявила недавно, цитирую: «АО «БСК» инвестиций в развитие социальной сферы города не осуществляла»?

- Ответ, на самом деле, правильный. Просто журналисты, об этом писавшие, переставили акценты и попытались все передернуть. Они постарались преподнести слова мэрии как доказательство того, что компания в жизни города не участвует и никому не помогает. Это не так. БСК действительно не «инвестирует» в объекты социальной сферы. Ведь что такое инвестирование? Это вложение денег с целью получения прибыли. Вы представляете себе, чтобы бизнес вкладывал средства, например, в больницы или школы, чтобы получить прибыль?.. Абсурд! В больницы и школы бизнес не инвестирует, он оказывает им благотворительную или спонсорскую помощь. Мы помогаем безвозмездно и не ожидаем выгоды от этого. Мэрия на вопрос так и ответила: дескать, в объекты социальной сферы БСК не инвестирует, но благотворительную помощь им оказывает. Это именно БСК отремонтировала детскую больницу, травмпункт, закупила современное рентген-оборудование, реконструировала фонтан в исторической части города, еще один фонтан построила на площади Ленина... А журналисты попытались выдать ответ мэрии за сенсацию: ах, БСК не инвестирует! Что это, как не откровенная манипуляция смыслами?

- Хорошо, с благотворительностью понятно, а что насчет экологии? СМИ писали, что минэкологии «раскрыло объемы загрязнения заводом БСК воды и воздуха за последние годы». Якобы за период с 2012 по 2016 годы компания выбросила в воздух 175 тысяч тонн отходов.

- Это опять манипулирование словами. Почему журналист написал, что минэкологии «раскрыло» объемы загрязнения. Почему не написал, что минэкологии «рассказало»? Ведь получается, что кто-то эту информацию скрывал? Чтобы информацию «раскрыть», надо, чтобы кто-то ее предварительно «скрыл», так ведь? А ее никто никогда не скрывал, она общеизвестна. Видите, всего одно слово, а негативное отношение появляется. Причем без всякого на то основания. Некоторые журналисты очень любят манипулировать своими читателями.

- Хорошо, расскажите, что происходит с загрязнением воздуха на самом деле.