БСК перечислила миллиарды в бюджеты России, Башкирии и Стерлитамака
Компания продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков республики. Помимо налоговых выплат предприятие вкладывает значительные средства в реализацию социальных и благотворительных проектов в Стерлитамаке, сообщили в компании. Направления разные: здравоохранение, благоустройство, детский спорт, образование, поддержка детей-инвалидов и т.д. Без финансового участия компании не обходится организация любимых праздников горожан – Дня Победы и Дня химика.
В этом году БСК планирует совместно с горожанами приступить к реализации проекта «Стерлитамак – наш общий дом». Это будет принципиально новый подход к решению городских проблем, ведь жители Стерлитамака сами смогут определить приоритетные задачи, решению которых поможет Башкирская содовая компания.
Справка. АО «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ. География поставок продукции: Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.