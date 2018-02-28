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БСК перечислила миллиарды в бюджеты России, Башкирии и Стерлитамака
Сюжеты:
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БСК перечислила миллиарды в бюджеты России, Башкирии и Стерлитамака

Сегодня, 10:31ЭкономикаРустэм Башкирцев
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