Летопись БСК в цифрах: почетные позиции предприятия

Производит 84% пищевой соды

Сегодня 84% всей российской пищевой соды производит Башкирская содовая компания.

Пищевая сода поставляется из Стерлитамака более чем в 30 стран мира, а ее упаковка, кстати, отметившая в 2017 году свой 50-летний юбилей, зарегистрирована в качестве международного товарного знака в 19 странах-потребителях.

Пищевая сода широко применяется не только в хлебопечении, производстве кондитерских изделий и приготовлении напитков, но и в медицине, фармацевтике, легкой и химической промышленности, сельском хозяйстве, металлургии.