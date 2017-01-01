Летопись БСК в цифрах: почетные позиции предприятия

Сегодня Башкирская содовая компания производит около 66% всей отечественной кальцинированной соды. Она является самым крупным производителем кальцинированной соды в Европе.
Предприятие проводит масштабную модернизацию, которая позволит не только увеличить имеющиеся объемы производства, но и сохранить лидирующие позиции на рынке.
Сегодня 84% всей российской пищевой соды производит Башкирская содовая компания.
Пищевая сода поставляется из Стерлитамака более чем в 30 стран мира, а ее упаковка, кстати, отметившая в 2017 году свой 50-летний юбилей, зарегистрирована в качестве международного товарного знака в 19 странах-потребителях.
Пищевая сода широко применяется не только в хлебопечении, производстве кондитерских изделий и приготовлении напитков, но и в медицине, фармацевтике, легкой и химической промышленности, сельском хозяйстве, металлургии.
По объему производства поливинилхлорида (ПВХ) Башкирская содовая компания занимает также одно из передовых мест в нашей стране, обеспечив 27% российского рынка ПВХ.
ПВХ обладает уникальными качественными характеристиками.
Из этого материала производится множество востребованной продукции: от медицинских емкостей для крови - до детских игрушек, от изоляционных материалов - до оконных профилей и пластиковых конструкций.
Наличие огромного числа положительных свойств делает возможным использование поливинилхлорида в самых разных целях.
Башкирская содовая компания входит в число лидеров страны по выпуску каустической соды.
Данный вид продукции пользуется высоким спросом и по-своему уникален, поскольку применяется во многих отраслях промышленности.
Свое место каустическая сода заняла и в процессе производства биодизельного топлива, которое изготовляется из растительных масел, а также в химической промышленности при изготовлении моющих средств и мыла. В легкой промышленности она применяется при отбеливании тканей и производстве шелка.
В автомобильном производстве каустическая сода нужна для изготовления щелочных аккумуляторов и промывки оборудования.
Есть несколько видов продукции, производителем которой в России является исключительно только одно предприятие - Башкирская содовая компания.
В их числе – белые сажи, терефталоилхлорид, аноды с рутений-иридиевым покрытием, полиэлектролит ВПК-402
Эти материалы являются незаменимым сырьем для многих производств в оборонной, шинной, резинотехнической, химической, легкой и других отраслях промышленности.
Поливинилхлоридный пластикат, производимый Башкирской содовой компанией, имеет широчайшее применение в самых различных отраслях производства и сферах нашей жизни.
Так, пластикат пониженной горючести предназначен для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей, эксплуатирующихся в диапазоне температур от минус 40°С до плюс 70°С в условиях повышенной пожароопасности.
Пластикат предназначен для изготовления изделий, применяемых на атомных электростанциях, тепло- и гидроэлектростанциях, в метрополитенах, на судах, высотных зданиях, промышленных сооружениях, в складских помещениях, местах с массовым пребыванием людей и т. п.
В 2017 году два продукта компании – поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ и кислота соляная ингибированная - стали лауреатами престижного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Продукция Башкирской содовой компании подтвердила не только стабильность высокого уровня качества заявленной продукции и соответствие стандартам, но и конкурентоспособность – это основные критерии оценки участников конкурса.
Еще четыре вида продукции - натр едкий очищенный марки А и Б, натрий двууглекислый 1 и 2 сорта, терефталоилхлорид-Т чешуированный и азот жидкий - получили статус дипломантов конкурса.