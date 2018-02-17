БСК не согласилась с отказом суда по иску о недостоверных сведениях

Позиция предприятия будет сформулирована после изучения мотивировочной части судебного решения.

15 февраля Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворить иска АО «Башкирская содовая компания» (БСК) о защите деловой репутации к члену Общественной палаты республики Анвару Шангарееву, а также ООО «Семь вершин», опубликовавшему его реплику.

Напомним, данная история связана с общественным мероприятием, которое произошло в марте прошлого года в селе Урман-Бишкадак в Стерлитамакском районе. Встреча общественников была посвящена экологической теме и в том числе, напряженной ситуации, сложившейся вокруг стерлитамакских Шихан.

- Разбогатели только олигархи, которые получают солидные деньги ежегодно от дивидендов. Не произошло инвестиций и модернизации на самом содовом производстве. Сокращаются рабочие места, предприятие БСК не инвестирует в города Стерлитамак, Ишимбай и район ни копейки, хотя они получают солидно. Поэтому ни на один из этих вопросов нельзя ответить положительно. Экологическая ситуация ухудшается. Количество выбросов в воздух и воду, в том числе от содового производства, растет, – сообщил собравшимся в ходе своего выступления Анвар Шангареев.

Данная реплика, опубликованная в последствии в СМИ, оказалась настолько далека от реального положения дел, что вызвала ответную реакцию представителей БСК, потребовавших опровергнуть сведения, не соответствующие действительности. Было принято решение обратиться в суд.

По мнению руководства АО «БСК», распространение ответчиками сведений о том, что предприятие якобы не инвестирует средства ни в развитие города, ни в модернизацию производства, что приводит к ухудшению экологической ситуации, росту количества выбросов в воздух и воду, носит негативный характер и направлено на дискредитацию предприятия.

В ходе судебного процесса АО «БСК» представило заключение эксперта-лингвиста о характере высказываний, а также доказательства безвозмездного финансирования социальных программ, объектов благоустройства, сведения о масштабной модернизации оборудования, разработке новых методов использования и переработки отходов и т.п. Значительная часть этой информации является общеизвестной, не раз освещалась в СМИ. В частности, данные о снижающейся динамике выбросов АО «БСК» в окружающую среду размещены на официальном сайте Минприроды РБ.

Тем не менее суд отказал БСК в иске.

- На наш взгляд, причиной отказа послужило то обстоятельство, что суд, оценил высказывания ответчиков не в качестве утверждения о фактах, а в качестве мнения, не подлежащего проверке на достоверность, следовательно, не свидетельствующего о нарушении АО «БСК» закона, то есть. не наносящего ущерба его деловой репутации, - говорится в официальном сообщении АО «БСК».