Как в Башкирии на ряде производств решили проблему кадров

По данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии в феврале 2018 года работодатели заявили потребность в 19 433 работниках, а в республиканском банке вакансий указана потребность в 41 042 специалистах при 21 441 зарегистрированных безработных.

Из них граждане от 16 до 29 лет составили – 16,5%, люди предпенсионного возраста – 11%. Не удивляет, что 26,6% незанятых – выпускники вузов, но тревожит, что 49,6% безработных имеют среднее и начальное профобразование.

При этом на 50% вакансий работодатели приглашают на зарплату свыше 20000 рублей в месяц. По структуре вакансий 75% – рабочие специальности. Они годами не закрываются.

Программы самозанятости и переподготовки центров занятости населения лишь снимают напряженность на рынке труда, но не решают проблему в корне.

- Парадокс, – говорят специалисты. – Большая масса свободных людей не перетекает на предприятия.

- Сегодня в Туймазинском районе работодатели заявили 888 вакансий, – говорит директор Западного межрайонного центра занятости РБ Ильгиз Сагитов. – Если убрать 67 не закрытых должностей врачей, промышленным, сельскохозяйственным и другим предприятиям не хватает 710 рабочих. Из года в год не могут найти сварщиков, станочников, электромонтёров, швей.

– Посмотрите, где полностью ликвидирован дефицит кадров в Туймазинском районе и городе Октябрьском, – рассказывает один из производственников, пожелавший сохранить анонимность. – В нефтепроводной сфере, газоперерабатывающем производстве, филиалах агрохолдингов, производящих сырье для переработки, мясокомбинатах, птицеводстве, машиностроительной отрасли (там потребность в рабочих уменьшилась в разы).

- Секрет до банальности прост и имеет две составляющие: вложение от 800 миллионов до одного миллиарда рублей в модернизацию устаревшего оборудования, - продолжает собеседник. - Второе – внедрение новых жестких корпоративных, технологических стандартов. Даже каждое по отдельности влечёт третье – резкое сокращение доли ручного труда, снижение себестоимости продукции, рост зарплат и резкий скачок интереса молодежи к производству.

Не случайно сегодня очень не хватает специалистов в малых и средних предприятиях, занимающихся металлоконструкциями или занятых в сфере услуг. Там постоянная текучка кадров, а в сельском хозяйстве – их хронический дефицит.

Но как только какой-нибудь мясокомбинат на базе едва дышащего хозяйства открывает откорм быков-лимузинов, молочное производство, туда выстраивается очередь из молодых людей, имеющих дипломы юристов. Они готовы стать операторами откорма, потому что там уменьшается доля ручного труда.

Поэтому единственный путь для предбанкротных хозяйств, сервисов, производственных цехов – плавный переход под крыло крупных предприятий. Только если они начнут модернизировать, прекратят «партизанщину» (зарплата «в тени», штрафы, отсутствие какой-либо «социалки», слабый отбор кадров).