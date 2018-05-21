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Как в Башкирии на ряде производств решили проблему кадров
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Как в Башкирии на ряде производств решили проблему кадров

Сегодня, 16:51ЭкономикаЭмиль МусинФото: Эмиль Мусин
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