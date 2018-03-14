Кадры для села: Что надо молодым аграриям, чтобы остаться всерьез и надолго

Дефицит кадров на селе можно побороть, но для этого нужна своя крыша и другие условия, говорят молодые и опытные специалисты.

Проблема дефицита сельскохозяйственных кадров на западе Башкирии, в частности, в Туймазинском районе, по сравнению с 2008 годом стала лишь чуть менее острой. Тогда из 8-12 стипендиатов хозяйств в район приезжали максимум два человека. Работали до года и начинали менять хозяйства, а затем уезжали.

Ветеринары, например, устраивались в крупные агрохолдинги, либо вовсе открывали в городах частные кабинеты (в основном занимались кошками и собаками).

В 2009 году появились республиканские меры поддержки молодых аграриев, а недавно они были проиндексированы. Если в 2009 году выпускники вузов и ссузов получали единовременно 60 и 100 тысяч рублей, то сейчас – 300 и 500 тысяч рублей соответственно. На эти цели с 2018 по 2020 годы республика предусмотрела 70,6 млн рублей.

Это дало свой результат. В последние два года возвращаются в хозяйства района по 5-6 специалистов, остаются работать 3-4.

– Сохранены без изменений ежемесячные выплаты в течение трёх лет с момента назначения: вузовцам – 7000 рублей, ссузовцам – 4000 рублей, – рассказывает начальник управления сельского хозяйства района Марат Ибрагимов. – Мы занимаемся их трудоустройством, включаем в Программу господдержки молодых специалистов, работающих в сфере агропрома. У нас с 2009 года 39 молодых аграриев трудоустроились и получили господдержку, ещё 5 продолжают ее получать.

Вот еще несколько цифр, которые дают представление о ситуации с кадрами.

Сегодня из Туймазинского района в Уфе на аграриев учатся 73 студента на очном отделении и 19 человек заочно. В прошлом году окончили БГАУ 17 туймазинцев, из них двое трудоустроились в районе, трое - на предприятиях республики, еще трое ребят служат в армии, остальные - в магистратуре.

В 2017 году зачислены по целевому направлению 4 абитуриента Туймазинского района – агроном, агроинженер, строитель, инженер-механик. Из выпускников Агропромышленного колледжа села Субханкулово 11 трактористов и водителей трудоустроились в районе. Проблема кадров все еще остается.

- На 1 января 2018 года мы имеем в районе 95 механизаторов, а на весенне-осенние полевые работы их нужно 140 человек, - говорит Марат Ибрагимов. - Потребность восполняется студентами ВУЗов, практикантами профтехучилищ, резервом механизаторов внутри хозяйств и района. Почти все руководители агропредприятий имеют высшее сельскохозяйственное образование, но в хозяйствах не хватает порядка 50% главных специалистов.

– Впервые количество обучающихся в БГАУ способно полностью ликвидировать дефицит кадров в районе, – продолжает тему руководитель одного из хозяйств Туймазинского района. – Единовременное пособие поможет обустроиться на первое время холостым парням. Для семейных этого уже недостаточно. Нужна корректировка программы поддержки молодых аграриев.

- У нас три хозяйства в районе строят жилье для молодых специалистов, за счет своей прибыли, но при господдержке готовы начать и другие, - отмечает он. - Почему бы это не учесть каким-нибудь образом при корректировке программы, привлечь к ней госкомстрой республики? Ведь стройфирмам сегодня не хватает на «пропитание» небольших заказов. Давно пора в районах с устойчивым развитием сельского хозяйства создавать ведомственный жилфонд, прописать льготы для строителей и агрофирм. Отработал агроном, к примеру, 5-7-10 лет, то вправе оформить дом в собственность и продать либо обменять.

Такие же мнения высказывали и другие руководители хозяйств Туймазинского района, молодые ветврачи, зоотехники и агрономы.

Вот что говорит, например, молодой главный ветврач ООО СХП «Нерал Матрикс» Евгений Гридневский:

– Семейные специалисты с небольшим опытом и желанием работать в первую очередь смотрят на наличие медучреждений и детсадов. Помню, я, устраиваясь сюда, начал с этого.

В Туймазинском районе 4 больницы с поликлиническими отделениями и еще одной врачебной амбулаторией, почти в каждом селе есть детсад, терпимые автодороги.

Только потом, как семейный человек, я перешёл к обсуждению зарплаты. Мне сразу предложили ведомственный дом, но я арендовал свой, с большим огородом.

Это второй важный момент. Думаю, если расширить практику строительства частного жилья в районах, где есть детсады и медучреждения, то дефицит молодых специалистов в республике можно заметно сократить.