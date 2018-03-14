Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Кадры для села: Что надо молодым аграриям, чтобы остаться всерьез и надолго
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%83%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b02

Кадры для села: Что надо молодым аграриям, чтобы остаться всерьез и надолго

14 марта, 08:00ЭкономикаЭмиль Мусин
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике