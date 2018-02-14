Кадры для спорта: Директор БИФК рассказал о проблемах и предложил решение

Директор Башкирского института физической культуры (БИФК) Павел Горулёв выступил на расширенной коллегии минспорта Башкирии.

Сегодня в Уфе на расширенной коллегии министерства молодежной политики и спорта Башкирии подвели итоги работы в 2017 году и обсудили задачи на 2018 год. Среди выступавших был и директор БИФК Павел Горулёв. Он говорил о подготовке кадров в сфере физической культуры и спорта.

Число работников в этой сфере из года в год снижается. По словам Павла Горулёва, если в 2007 году таковых было около 10 тысяч, в 2012 – 8 347, то в 2017 – 7 790. Только вакансий в 2015 году было 1 400 – в сфере физкультуры и 350 – в сфере адаптивной физической культуры. Объяснение этому довольно простое: с 2013 года был прекращен набор абитуриентов в вуз за счет бюджета Башкирии, а за счет федерального бюджета финансируется только 10 мест в год. А в этом году еще и стоимость обучения в БИФК повышается больше, чем в 2 раза.

- Стоимость обучения на тренерско-преподавательские специальности, включая и адаптивную физкультуру, повышается до 140 тысяч рублей, - сообщил Павел Горулёв. – Было 60 тысяч. Если сейчас в среднем у нас поступают 250 человек в год на очное и заочное обучение, то теперь можно прогнозировать снижение числа поступающих. Тут и демографическая яма 90-х скажется, и повышение стоимости обучения.

Директор БИФК предложил и путь решения этой проблемы.

- Предлагаю обратиться к правительству с просьбой о выделении средств на поддержку талантливых спортсменов и тренеров, на их обучение, и финансировать таким образом не вуз, а этих ребят, - сказал он. Тем самым будет и закон соблюден, и решаться важная задача подготовки спортивных кадров.