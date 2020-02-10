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Эмиль Мусин
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Февраль 2020
В Башкирии сельчане назвали невыполнимой показухой госпрограмму «Агростартап»
10 февраля 2020, 11:37
Январь 2020
В Башкирии активно растет число виртуальных жуликов, занимающихся интернет-шантажом
20 января 2020, 11:32
Декабрь 2019
Как в Башкирии детям яд продавали
23 декабря 2019, 11:20
Ноябрь 2019
Нацбанк Башкирии провел рейд в поисках уличных объявлений нелегалов финансового рынка
7 ноября 2019, 11:44
День с сантехником в Башкирии: как отключают должникам воду и почему возникает засор
2 ноября 2019, 10:16
Октябрь 2019
Молодогвардейцы Башкирии пытаются закрыть пивные
17 октября 2019, 15:01
Житель Башкирии, выигравший 83 миллиона рублей, рассказал, куда потратил выигрыш
3 октября 2019, 17:48
Сентябрь 2019
Не звони мне, не звони: В Башкирии коллекторы почти остановили работу предприятия
20 сентября 2019, 13:10
Новый очаг ядовитого смога в Башкирии: возле Туймазов загорелся полигон ТБО
По одной из версий, виновниками возгорания могут быть «черные металлокопатели».
17 сентября 2019, 17:17
Ветврач Башкирии: Собак убивает шоколад
16 сентября 2019, 12:54
Новый учебный год в Башкирии: «Борьба в школах»
4 сентября 2019, 12:14
Август 2019
Хороший закройщик все выкроит, даже успешный бизнес в Башкирии
29 августа 2019, 11:04
В Башкирии начинается реконструкция «дороги смерти»
13 августа 2019, 18:32
«Пестицидов не боюсь»: Пчеловод Башкирии перешёл к кочевке
7 августа 2019, 17:50
Июль 2019
За тепличниками Башкирии начали следить с помощью беспилотников и тепловизоров
28 июля 2019, 11:54
Июнь 2019
В Башкирии пенсионеры не смогли подать в суд на финансовую пирамиду из-за справки
14 июня 2019, 17:48
Производители зерна Башкирии с надеждой ждут вагоны «Русагротранса»
11 июня 2019, 12:48
Животновод США: Фермы Башкирии с себестоимостью молока более 20 руб/л уйдут с рынка
6 июня 2019, 16:13
Май 2019
Производственники Башкирии развенчали миф об «инвестклимате»
27 мая 2019, 10:34
Производители продуктов изучили «продающие» идеи
22 мая 2019, 16:28