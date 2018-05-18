Рустэм Хамитов встретился с крупным агроинвестором

Вчера, 17 мая, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов обсудил с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном Дюрром перспективы реализации в регионе инвестиционных проектов агрохолдинга в сфере молочного животноводства, сообщили в пресс-службе главы региона.

Во встрече приняли участие министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, исполнительный директор ООО «Северная нива» (Оренбургская область) Пётр Дубянский, а также главы Бижбулякского, Белебеевского и Ермекеевского районов.

Рустэм Хамитов презентовал возможности региона как крупной промышленной и сельскохозяйственной республики.

- Мы производим молоко, делим с Татарстаном первое-второе места в Российской Федерации, - рассказал глава региона. - У нас самое большое поголовье крупного рогатого скота в Российской Федерации. Далее. Мы производим мясо, зерно, овощи открытого и закрытого грунта. Одним словом, у нас достаточно хорошее, большое сельское хозяйство. Объём продукции – примерно 160-170 млрд рублей. Это шестое-седьмое место в Российской Федерации.

Но республика хочет «продвинуться вперёд» и «быть в пятёрке», сказал Рустэм Хамитов. А для этого нужны крупные предприятия.

- Если бы, господин Дюрр, мы смогли работать вместе с Вами, для нас, конечно, это было бы очень хорошо, - отметил Рустэм Хамитов.- Мы со своей стороны окажем всяческую поддержку. Мы всегда держим своё слово. Мы работаем честно, и никаких дополнительных обязательств инвестору не навешиваем. Мы просим только одного: работайте и говорите, в чём вам помочь. И помогаем в такой работе.

Штефан Дюрр также рассказал о себе и своей работе.

- Сегодня мы работаем в Воронежской, Новосибирской, Курской, Калужской, Тюменской, Рязанской, Оренбургской областях, - рассказал он. - Общая площадь наших животноводческих хозяйств – около 360 тысяч га. К концу года хотим достичь 500 тысяч га.

Группа компаний «ЭкоНива» производит в год около 500 тысяч тонн молока. А к 2021 году планирует выйти на 1,5 млн тонн в год. Это почти 10 % российского рынка молока.

- Сегодня у нас работают 16 животноводческих комплексов, к вводу готовятся ещё четыре, - рассказал Штефан Дюрр. - Кроме того, мы начали строить ещё 10 комплексов, которые будут завершены в конце этого – начале следующего года.

По словам Дюрра, в Башкирии можно построить «два-три таких комплекса на 6 тысяч голов в целом».

- Стоимость одного комплекса, рассчитанного на 2 800 голов, составит около 2 млрд рублей, - добавил он. - Здесь хороший рынок, можно обеспечивать всё Поволжье. Молоко, которое будет здесь производиться, станет хорошим сырьём для переработчиков из Башкортостана и соседних регионов.