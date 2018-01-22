Глава минсельхоза Башкирии: Кооператив – это нормальный офшор на селе

В Уфе состоялась встреча участников Ассоциации молодых депутатов Башкирии с министром сельского хозяйства Ильшатом Фазрахмановым.

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов задал тон встрече, начав с шутки:

- Тут средний возраст собравшихся до 35 лет, мне в прошлом году стукнуло 40, чувствую себя стариком.

Но потом напомнил о некоторых фактах из своей биографии: в 23 года он был избран директором совхоза и стал самым молодым руководителем в Альшеевском районе, а в 25 лет стал самым молодым сотрудником администрации президента Башкирии. Молодой министр обрисовал свое видение ситуации в экономике:

- Мы имеем «недокапитализм», уже не социализм, но еще и не капитализм. Сегодня поляна чистая, мы все строим наше будущее. Проблема в том, что мы этого не осознаём. Пару лет назад, когда я был главой Давлекановского района, я собрал директоров школ и учителей и спросил, вот вы учите детей, а чему учите, что должно быть в районе через 15-20 лет? Меня тогда даже прозвали «сказочником». Но ведь большинство действительно живет по принципу: «день прошел, да и ладно». Смысловая нагрузка этой встречи – задуматься, какое место в жизни вы занимаете.

По словам министра, после его прихода в министерство сельского хозяйства в 2016 году его заместители, а также другие управленцы прошли курс обучения, чтобы перестроить свою работу на новый лад. Задача – общаться с тысячами людей, чтобы найти из них инициативных, раскрыть их потенциал и построить таким образом лучшее будущее.

Ильшат Фазрахманов говорил долго, но по делу. Например, заставил задуматься над ситуацией с производством молока. Когда в Башкирии объем его производства вырос до 3,768 млн тонн, себестоимость его выросла до 6 рублей за литр, а розничная стоимость была – 4,5 рубля. При этом после открытия границы с Беларусью на рынок поступили предложения по продаже дешевого порошкового молока, что и снижает цену на живое молоко.

- Может, надо производить 2 миллиона тонн? – задал вопрос без ответа министр. – Или вот еще пример, в этом сезоне мы вырастили рекордный урожай подсолнечника - по мешку сахара на человека, что почти в два разы больше годовой нормы. В итоге большой объем убивает рынок.

Фото: пресс-служба Ассоциации молодых депутатов РБ

История успеха, субсидии в мини-переработку и зачем кормить Галицкого

Поскольку обо всем в одной статье не расскажешь, приведем только некоторые интересные высказывания министра.

- Каждый человек должен иметь свою историю успеха. Чтобы что-то создать, надо иметь идею, упаковать ее в проект и реализовать. Парк лесоводов Башкирии – мой первый такой проект, уложились в сумму около 50 млн руб. А Софьюшкину аллею, например, сделали за 170 млн руб.

- Каждый день в среднем на продукты питания граждане у нас тратят один миллиард рублей, в год выходит 365 миллиардов. Из них около 80 миллиардов уходит в карман предприятий АПК, еще 80 – представителям малого бизнеса, а около 200 – в чужие торговые сети, в тот же «Магнит», например. На эти деньги Галицкий и содержит футбольный клуб. Вот он – рынок.

- Мы хотим субсидировать в мини-переработку, чтобы производители продавали не сырье, а готовый продукт. Организуем оптово-розничные центры, подберем место и в Уфе. И почему бы не задуматься об использовании современных интернет-технологий, чтобы исключить посредников? Покупаешь, например, абонемент через интернет, каждое воскресенье тебе привозят по 5 кило мяса. Эта модель полностью исключает посредников, маржа остается у производителя, а цены будут ниже.

«Кооператив – это нормальный офшор на селе»

- К нам приезжал консультант Всемирного банка Артавазд Акопян, он 16 лет по всему миру создает кооперативы. Что такое кооператив? Это безграничное доверие людей друг к другу. У нас этого нет. Но когда независимые люди объединяются, они получают доход. Вот пример: в одной из деревень мы организуем кооператив, три миллиона даем мы, два – люди сами собирают. Покупают за 5 млн руб оборудование, и производят уже не две тонны сырого молока, а три тонны холодного молока, которое очень нужно молокозаводам. Одна корова при такой организации дает прибавку в выручке в 40 тысяч рублей. С февраля мы начинаем массово заходить в сельские поселения с предложениями по кооперации. Это может быть что угодно: сбор лекарственных трав, производство мяса, разведение рыбы. Кооператив – это нормальный офшор в сельском хозяйстве.

Страусиные гонки

- Был на страусиной ферме (КФХ «Великолепный страус» в 50 км от Стерлитамака – прим.). Сколько было в кармане, все четыре тысячи там оставил. Приятно находиться в этом месте, ферма, а запахов неприятных нет, видно, что туда вложено все: душа, ум и деньги. Хочется, чтобы в этом году там можно было бы посмотреть на страусиные гонки.

О школе для молодых фермеров

На встрече председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев рассказал министру об идее создания школы фермера. По его словам, уже есть 90 заявок. Формат предлагается такой: молодые фермеры предлагают свои проекты, потом в ходе обучения они их дорабатывают, а по завершении получают грантовую или иную поддержку на их реализацию. Министр идею поддержал и поручил начальнику отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Раилю Муфтахетдинову заняться этим проектом.

Фото: пресс-служба Ассоциации молодых депутатов РБ