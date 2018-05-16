Рустэм Хамитов принял решение участвовать в праймериз

Глава Башкирии Рустэм Хамитов вошел в число участников предварительного голосования (праймериз) на выборах кандидатов в депутаты Госсобрания республики в партии «Единая Россия». Информация о его участии появилась на официальном сайте праймериз.

В региональном отделении «Единой России» телеканалу БСТ эту информацию прокомментировали так:

- Для поддержания авторитета партии и высокого интереса к выборам, а также для консолидации общественно-политических сил в праймериз принимает участие значительное количество представителей региональных и муниципальных органов власти. Нынешняя кампания по предварительному голосованию примечательна тем, что в списке её участников - Рустэм Хамитов.

- Глава Башкортостана, как предполагается, возглавит партийный список и поведет команду на выборы, - добавил собеседник телеканала. - Кроме него в праймериз примут участие вице-премьер правительства республики, три министра, мэр Уфы и глава администрации Зианчуринского района.