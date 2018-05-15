Рустэм Хамитов ознакомился с жалобой уфимцев на шутки Руслана Белого
Сегодня, 18:34ОбществоЗиля Аскерова
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400 человек, собравшиеся после выступления Руслана Белого возле памятника Салавату Юлаеву, получили ответ на свое обращение.
В письме, которое отправили уфимцам из администрации главы Республики Башкортостан сообщается, что коллективное обращение было рассмотрено главой региона Рустэмом Хамитовым.
Обращение переадресовано в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ.
Подобное обращение было направлено и в адрес парламентариев Госсобрания РБ. В их ответе говорится, что обращение граждан направлено для рассмотрения в Следственный комитет Республики Башкортостан.
Напомним, известный комик Руслан Белый в своем выступлении назвал национального героя башкир бандитом. Это вызвало сильное возмущение башкирской части жителей республики. Официального извинения в адрес обратившихся к нему башкир комик так пока и не принес.
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