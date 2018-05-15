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Рустэм Хамитов ознакомился с жалобой уфимцев на шутки Руслана Белого
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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Рустэм Хамитов ознакомился с жалобой уфимцев на шутки Руслана Белого

Сегодня, 18:34ОбществоЗиля Аскерова
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