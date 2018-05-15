Рустэм Хамитов ознакомился с жалобой уфимцев на шутки Руслана Белого

В письме, которое отправили уфимцам из администрации главы Республики Башкортостан сообщается, что коллективное обращение было рассмотрено главой региона Рустэмом Хамитовым.

Обращение переадресовано в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ.

Подобное обращение было направлено и в адрес парламентариев Госсобрания РБ. В их ответе говорится, что обращение граждан направлено для рассмотрения в Следственный комитет Республики Башкортостан.