Меняйте вкусы: часть овощей и фруктов в Башкирии подорожала, часть – подешевела

По итогам недели в Башкирии отмечен рост цен на ряд овощей и фруктов в Башкирии. Данные об этом предоставил Баштат.

Больше всего скакнули цены на яблоки, их средняя цена выросла на 7,7 процента и сейчас достигает 112,41 рубля за кг. Выросла на 7 процентов стоимость одного килограмма белокачанной капусты, теперь она составляет 25,03 рубля за кг. На 4,1 процента увеличилась цена свежей моркови – до 32,88 рубля за кг.