Меняйте вкусы: часть овощей и фруктов в Башкирии подорожала, часть – подешевела
Сегодня, 16:59ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Башстат опубликовал данные мониторинга цен на продуты питания в Башкирии.
По итогам недели в Башкирии отмечен рост цен на ряд овощей и фруктов в Башкирии. Данные об этом предоставил Баштат.
Больше всего скакнули цены на яблоки, их средняя цена выросла на 7,7 процента и сейчас достигает 112,41 рубля за кг. Выросла на 7 процентов стоимость одного килограмма белокачанной капусты, теперь она составляет 25,03 рубля за кг. На 4,1 процента увеличилась цена свежей моркови – до 32,88 рубля за кг.
При этом подешевели цены на ряд других позиций плодоовощной продукции. На 11.1 процента подешевели помидоры (107,42 рубля за кг), на 9,7 подешевел лук (до 33,86 рубля за кг), примерно на столько же упала цена на огурцы – до 80,76 рубля за кг.
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