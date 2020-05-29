В России упали цены на аренду квартир у Черного моря

В этом году упали цены на аренду недвижимости в городах, расположенных на Черноморском побережье. Например, в Анапе однокомнатные квартиры сдаются за 15 тысяч рублей в месяц, тогда как в 2019 году эта сумма составляла 20 тысяч рублей. Такая же тенденция наблюдается в Геленджике (в апреле аренда недвижимости упала до 18 тысяч), в Сочи (до 23 тысяч). Об этом пишет fedpress.ru

Эта ситуация объясняется пандемией и связанными с ней ограничениями, которые оказали существенное влияние на туристический поток. Этим летом отдохнуть у моря смогут только те россияне, которые купят путевку в санаторий и покажут справку о том, что у них нет коронавирусной инфекции.

Из-за закрытия границ гражданам РФ придется отдыхать на российских курортах, что повысит спрос на жилье. Распространение коронавируса не оказало никакого влияния на стоимость аренды трехкомнатных квартир в Туапсе.