В России упали цены на аренду квартир у Черного моря

В России из-за пандемии и низкого уровня туристической активности временно подешевела аренда квартир в курортных городах у Черного моря. Однако цена на аренду трехкомнатных квартир в Туапсе не изменилась.
В этом году упали цены на аренду недвижимости в городах, расположенных на Черноморском побережье. Например, в Анапе однокомнатные квартиры сдаются за 15 тысяч рублей в месяц, тогда как в 2019 году эта сумма составляла 20 тысяч рублей. Такая же тенденция наблюдается в Геленджике (в апреле аренда недвижимости упала до 18 тысяч), в Сочи (до 23 тысяч). Об этом пишет fedpress.ru
Эта ситуация объясняется пандемией и связанными с ней ограничениями, которые оказали существенное влияние на туристический поток. Этим летом отдохнуть у моря смогут только те россияне, которые купят путевку в санаторий и покажут справку о том, что у них нет коронавирусной инфекции.
Из-за закрытия границ гражданам РФ придется отдыхать на российских курортах, что повысит спрос на жилье. Распространение коронавируса не оказало никакого влияния на стоимость аренды трехкомнатных квартир в Туапсе.
Повезло владельцам двух-трех- комнатных квартир в Краснодаре, где цены на аренду такого жилья увеличились на 6,25% и 15% соответственно. Также по всей России увеличился спрос на дома, отмечают эксперты.