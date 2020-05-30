В Башкирии изменились цены на продукты

Аналитики Башкортостанстата сообщают, что в магазинах республики изменились цены на продукты. Часть продовольственных товаров подешевела, часть, напротив, подорожала.

Среди подорожавших продуктов первое место занимают огурцы. Цена на этот вид овощей взлетела на 8,4%. Средняя их стоимость за 1 кг составила 92,2 рубля. Цена на морковь выросла на 4,1% (средняя стоимость за 1 кг – 30,5 рубля). Также подорожали яблоки (3,3%). Средняя стоимость за килограмм – 102,8 рубля.

Кроме того, выросли цены на вареную колбасу (2,1%), на детские фруктово-ягодные консервы (1,7%), мороженую рыбу (1,6%), маргарин (1,6%), на стерилизованное молоко (1,4%). Незначительно подорожали полукопченая, варено-копченая колбасы и шлифованный рис.

Среди подешевевших продуктов стоит выделить помидоры (8,3%, средняя стоимость – 127,5 рублей). Аналитики отмечают, что овощи и далее будут дешеветь.