Goldman Sachs прогнозирует снижение цен на нефть в предстоящие недели
Сегодня, 16:39ЭкономикаФото: pxhere.com
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Цена нефти Brent упадет в ближайшие недели до $35 за баррель. Такой прогноз озвучили эксперты инвестбанка Goldman Sachs из Америки.
«Стоимость нефти, очевидно, будет падать в ближайшие недели по причине неопределенности со спросом в будущем и большого переизбытка в запасах», - пояснили экономисты.
Как пишет RNS, в своих оценках Goldman Sachs основывается на умеренном восстановлении спроса на нефть в ближайшем будущем.
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