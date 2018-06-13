Жители Башкирии увеличили свои банковские счета до 373 миллиардов рублей

Рост банковских вкладов составил 8,3% по сравнению с прошлым годом. А за последние 7 лет объем вкладов вырос в 2,6 раза: со 143,6 млрд рублей на 1 мая 2011 года до 373 млрд рублей на 1 мая 2018 года.

Специалисты Банка России отмечают, что это тенденция общероссийская и объясняется наличием системы страхования вкладов. По закону вклады населения в банках-участников Агентства по страхованию вкладов застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.