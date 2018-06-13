Жители Башкирии увеличили свои банковские счета до 373 миллиардов рублей
90% вкладов они держат в рублях.
Рост банковских вкладов составил 8,3% по сравнению с прошлым годом. А за последние 7 лет объем вкладов вырос в 2,6 раза: со 143,6 млрд рублей на 1 мая 2011 года до 373 млрд рублей на 1 мая 2018 года.
Специалисты Банка России отмечают, что это тенденция общероссийская и объясняется наличием системы страхования вкладов. По закону вклады населения в банках-участников Агентства по страхованию вкладов застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
- Остаток по вкладам на 1 мая текущего года больше, чем задолженность по кредитам. Средний уровень доходности по вкладам (срок – от 1 года) составил 5,1%, это больше, чем уровень потребительской инфляции. Поэтому привлекательность банковских вкладов сохраняется, – говорит управляющий Национальным банком Башкирии – Отделением Банка России Марат Кашапов.