Минтруд Башкирии сообщил результаты проверки видео с унижением детей воспитательницей

В министерстве труда и социальной защиты Башкирии опубликовали первые результаты проверки случившегося в приюте. По информации ведомства, сотрудница, которая опубликовала видел, получила среднее профессиональное образование в 2016 году и работает с января 2020 года специалистом по социальном работе в отделе социально-правовой помощи.

Сообщается, что в круг ее обязанностей входило оформление документов воспитанников, а также сотрудницу привлекали для сопровождения детей в школу, медучреждение. Работать в приюте она начала 4 мая на 14-дневную непрерывную работу, так как все учреждения работают в условиях коронавируса в автономном режиме.

В министерстве также сообщили, что это первое место работы девушки. В ведомстве посчитали, что причиной случившегося стал непрофессиональный подход к подбору кадров для работы с детьми, проведению собеседования с кандидатами, что, возможно, стало причиной случившегося.

Приказом социального приюта автор видео отстранена от работы в учреждении, в отношении нее проводится доследственная проверка органами Прокуратуры, Следкома и МВД.

«В настоящее время личность автора видеозаписей и социальный приют, в котором они производились установлены, выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашивается руководство и сотрудники социального приюта, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.