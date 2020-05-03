Эпидемия в Бирске: зоозащитники заявили о вопиющих условиях в приюте для животных

Накануне, 2 мая, в соцсетях появились тревожные сообщения о тяжелом положении животных в пункте временного содержания (ПВС) животных в Бирском районе. Сообщение разместила Елена Иванова.

По ее данным, многие животные погибли там от голода, болезней, а также неудачных операций по стерилизации. Сообщение Елены подтвердили волонтеры, которые побывали в приюте и сняли на видео жуткие условия, в которых содержатся собаки.

В грязном помещении, где содержались щенки, они обнаружили доски с гвоздями и разбитые стекла. Животные набросились на еду, словно не ели уже продолжительное время.

Медицинский пункт, в котором, по словам волонтеров, проводят операции по стерилизации бездомных животных, представляют собой захламленную строительным мусором комнату. Впрочем, других подтверждений, кроме рассказов волонтеров, этому факту нет.

По словам волонтеров, пункт временного содержания животных был открыт в апреле.

- Здание – как после бомбежки. Животные находятся по 30-40 особей в помещении в 10 квадратных метров. По нашим сведениям, там возникла эпидемия из-за скученности, щенки погибли, а за ними стали болеть и умирать и взрослые животные. Трупы не утилизируют своевременно и не сразу убирают из общего помещения. Стерилизуют в антисанитарных условиях, - рассказала Елена Иванова.

Другая зоозащитница. представившаяся как Маша Кузнецова, опубликовала шокирующие видеоролики, снятые ею лично в собачьем приюте(или пункте временного содержания). Из ее рассказал следует, что говорить о виновности сотрудников только что созданного ПВС, преждевременно.

Маша Кузнецова уточнила. что на месте смогла выяснить, что щенки погибли от энтерита.

- Как сказал новый ветврач, остальные собаки заразилась инфекцией, которая якобы уже была в стенах этого здания. Это очень даже возможно, если учесть что это за здание. Сейчас владелец ПВС планирует провести дезинфекцию здания. Собак, которые умирали на наших глазах от болезни, закапывали сами. А вот трупы в лужах по территории мы не знаем, откуда взялись. Просто нашли их. Неизвестно сколько по времени они там лежат, - рассказала девушка.

Зоозащитники заявили, что намерены обратиться в полицию, прокуратуру и вуправление ветеринарного контроля.

Получить оперативно комментарии у владельца ПВС и в администрации Бирского района не удалось.