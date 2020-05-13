В Уфе установили автора видео с унижением детей в социальном приюте
Полиция Башкирии установила личность автора ролика, в котором женщина унижает воспитанников социального приюта, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сегодня, 13 мая, стало известно, что установлена личность автора видеоролика, в котором присутствуют комментарии, унижающие детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
О ролике стало широко известно вчера в одном из пабликов ВКонтакте. Уфимка сообщила, что работница социального приюта для детей и подростков на своей странице выкладывает видео и оскорбляющими воспитанников комментариями. В частности, женщина обращалась к детям с нецензурной бранью, унижала их и провоцировала на драки.
Известно, что по данному факту начали свою проверку специалисты министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, а также полиция.
Как сообщил «Башинформ» со ссылкой на представителей минтруда, автор видео работает в приюте с января в качестве специалиста по социальной работе. В основном она должна была заниматься оформлением бумаг. Раньше с детьми она не работала. Педагогического образования у нее нет.
Сейчас сотрудница отстранена от работы. Проверка продолжается. Рекомендовано провести психологическую диагностику детей на предмет жестокого обращения.