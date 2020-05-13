В Уфе установили автора видео с унижением детей в социальном приюте

Сегодня, 13 мая, стало известно, что установлена личность автора видеоролика, в котором присутствуют комментарии, унижающие детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

О ролике стало широко известно вчера в одном из пабликов ВКонтакте. Уфимка сообщила, что работница социального приюта для детей и подростков на своей странице выкладывает видео и оскорбляющими воспитанников комментариями. В частности, женщина обращалась к детям с нецензурной бранью, унижала их и провоцировала на драки.

Известно, что по данному факту начали свою проверку специалисты министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, а также полиция.

Как сообщил «Башинформ» со ссылкой на представителей минтруда, автор видео работает в приюте с января в качестве специалиста по социальной работе. В основном она должна была заниматься оформлением бумаг. Раньше с детьми она не работала. Педагогического образования у нее нет.