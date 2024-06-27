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2024
В Башкирии собачница держит сотню животных на маленьком участке
Огромную свору собак и кошек в условиях абсолютной антисанитарии держит жительница поселка Иглино, сообщает служба судебных приставов Башкортостана.
27 июня, 12:35
Поиск пропавших подростков в Башкирии прекращен
5 июня, 14:23
Подростки сбежали из детдома в Башкирии
5 июня, 05:35
2020
В Башкирии против унижающей детей из приюта воспитательницы возбудили дело
14 мая 2020, 04:43
Минтруд Башкирии сообщил результаты проверки видео с унижением детей воспитательницей
В настоящий момент проводится доследственная проверка МВД и прокуратуры.
13 мая 2020, 07:51
Закон о гуманном обращении с животными в Башкирии прошел первое чтение
29 апреля 2020, 05:41
2019
Ленара Иванова: Функция приютов - временно приютить, а не создавать домашние условия
Корреспондент Медиакорсети провел полчаса в башкирском Белом доме и успел получить ответы на заданные вице-премьеру республики вопросы.
19 ноября 2019, 06:43
В Башкирии намерены изменить требования к усыновителям
17 октября 2019, 11:13
2018
На прием к Радию Хабирову пришли дети из приютов
7 декабря 2018, 12:58
2017
В Башкирии в следующем году закроют еще четыре социальных приюта
21 ноября 2017, 11:05
В Уфе на средства гранта создали «пансионат» для бомжей
14 октября 2017, 11:47
В Уфе бывший «цыганский раб» читает стихи Александра Блока
30 марта 2017, 11:08

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