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В Уфе построят Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта
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В Уфе построят Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта

Сегодня, 10:30ЭкономикаРазиф Абдуллин
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