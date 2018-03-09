В Уфе построят Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта

6 марта 2018 года перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана был дополнен новым объектом - спортивно-развлекательным комплексом «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта», сообщили в минэкономразвития республики.

Его планируют построить на территории Октябрьского района Уфы. Инициатор проекта – ООО «Сити Девелопмент». Общий объем инвестиций – 2,2 млрд руб. Построить новый комплекс планируется за два года.

- Спортивно-развлекательный комплекс будет включать в себя спортивную, развлекательную торговую и парковую зоны, а также гостиницу, - пояснили в минэкономразвития. - Предусмотрены плавательный бассейн на 6 дорожек, тренажерный и фитнесс-залы, 4 теннисных корта, хореографические залы для занятий танцами, пилатесом, йогой, две хоккейные арены.

О наличии крытого манежа для занятия футболом в новом спортивном центре не сообщается.