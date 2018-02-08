Госкомтранс в марте предложит новую маршрутную сеть в Башкирии

Сегодня на итоговой коллегии госкомтранса обсуждалась ситуация с общественным транспортом. Гендиректор "Башавтотранса" Разим Махиянов посетовал на то, что из-за нелегальных перевозчиков зачастую большие автобусы идут полупустыми, что приводит к убыткам, на что руководитель надзорного дорожного ведомства Сергей Мережко спросил, сколько маршрутных карт получил "Башавтотранс" и сколько машин вывел.

- К середине марта мы планируем завершить подготовку маршрутной сети в Башкирии и в Уфе. Нам надо уйти от философии "один лот - один маршрут". Сейчас около 390 населенных пунктов в Башкирии не имеют доступа к общественному транспорту. Мы предложим перейти к новому формату конкурсов, например, один лот будет включать в себя три выгодных маршрута и два таких, которые перевозчик иначе не взял бы.