Председатель госкомтранса: В Башкирии за год перевезли на 36% больше грузов

- Грузооборот в прошлом году в Башкирии вырос на 36%, пассажирооборот остался примерно на том же уровне, что и в 2016 году, - сказал он. - Значительно вырос объём воздушных перевозок, грузов перевезли воздушным транспортом на 36,5% больше, а пассажиров - на 20%. Поставлен исторический рекорд по перевозке пассажиров воздушным транспортом - 2,8 миллиона пассажиров.