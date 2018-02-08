Председатель госкомтранса: В Башкирии за год перевезли на 36% больше грузов
Сегодня, 17:23ОбществоРазиф Абдуллин
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В Уфе подвели итоги работы госкомтранса в 2017 году.
На итоговой коллегии госкомтранса Башкирии председатель госкомитета по транспорту и дорожному Тимур Мухаметьянов привел основные показатели работы транспортной отрасли в Башкирии.
- Грузооборот в прошлом году в Башкирии вырос на 36%, пассажирооборот остался примерно на том же уровне, что и в 2016 году, - сказал он. - Значительно вырос объём воздушных перевозок, грузов перевезли воздушным транспортом на 36,5% больше, а пассажиров - на 20%. Поставлен исторический рекорд по перевозке пассажиров воздушным транспортом - 2,8 миллиона пассажиров.
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